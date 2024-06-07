Суворов Спиридон Андреев 08.12.1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворов Спиридон Андреев

Место рождения

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

Дата рождения

08.12.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1838

Отец: Суворов Андрей Мартынов

Мать: Прасковья Иванова

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
из ИР 1860
Упоминание
Неизвестно
МК 1838 лист 273об
Бракосочетание
25.04.1871

Жена: Мариамна Никифорова

Якушево
Смерть
Неизвестно

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