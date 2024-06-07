Суворов Спиридон Андреев
Место рожденияРычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Дата рождения08.12.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1838
Отец: Суворов Андрей Мартынов
Мать: Прасковья Иванова
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
из ИР 1860
Упоминание
Неизвестно
МК 1838 лист 273об
Бракосочетание
25.04.1871
Жена: Мариамна Никифорова
Якушево
Смерть
Неизвестно