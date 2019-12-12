Петрова (Сойкина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1934
Дата смерти12.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1957
Дочь: Петрова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1959
Дочь: Петрова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич
Смерть
12.12.2019