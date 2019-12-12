Петрова (Сойкина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Сойкина) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1934

Дата смерти

12.12.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1957

Дочь: Петрова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1959

Дочь: Петрова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич

Смерть
12.12.2019

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