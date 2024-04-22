Ефимия Борисова
Место рождения
Дата рождения12.09.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1799 ст.
Отец: Борис Васильев
Мать: Федосья Иванова
Крещение
13.09.1799 ст.
Воскресенская церковь, г. Руза
Бракосочетание
26.10.1814 ст.
Муж: Василий Анисимов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №11 Женился той же округи и вотчины и сельца (Таболова) крестьянский Анисима Иванова сын Василей Анисимов. Первым браком. Понял за себя того ж сельца крестьянскую поступившего в военную службу... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно