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Ефимия Борисова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.09.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1799 ст.

Отец: Борис Васильев

Мать: Федосья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
13.09.1799 ст.
Воскресенская церковь, г. Руза
Бракосочетание
26.10.1814 ст.

Муж: Василий Анисимов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №11 Женился той же округи и вотчины и сельца (Таболова) крестьянский Анисима Иванова сын Василей Анисимов. Первым браком. Понял за себя того ж сельца крестьянскую поступившего в военную службу... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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