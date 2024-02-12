Бабина Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.
Дочь: Бабина Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Бабин Алексей
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Бабина Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Бабин Алексей
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Отец ребёнка: Бабин Алексей
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Дочь: Бабина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Бабин Алексей
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Отец ребёнка: Бабин Алексей
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Отец ребёнка: Бабин Алексей
Упоминание
1813 ст.
45 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Алексей
Смерть
Неизвестно