Бабина Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1811 г.р.

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.

Дочь: Бабина Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Бабин Алексей

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Бабина Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Бабин Алексей

Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Бабин Игнат Алексеевич

Отец ребёнка: Бабин Алексей

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Дочь: Бабина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Бабин Алексей

Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Бабин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Бабин Алексей

Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Бабин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бабин Алексей

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
45 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Алексей

Смерть
Неизвестно
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