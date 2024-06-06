Свиридова (Лейко) Полонея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти01.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Лейко Фома
Мать: Лейко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свиридов Пётр
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Жерносек (Свиридова) Евдокия
Отец ребёнка: Свиридов Пётр
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1946
Сын: Свиридов Василий
Отец ребёнка: Свиридов Пётр
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1946
Дочь: (Свиридова) Антонина
Отец ребёнка: Свиридов Пётр
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1946
Дочь: Яско (Свиридова) Галина
Отец ребёнка: Свиридов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Свиридов Владимир
Отец ребёнка: Свиридов Пётр
Смерть
01.06.1967