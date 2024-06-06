Свиридова (Лейко) Полонея 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свиридова (Лейко) Полонея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

01.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лейко Фома

Мать: Лейко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Пётр

Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Жерносек (Свиридова) Евдокия

Отец ребёнка: Свиридов Пётр

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1946

Сын: Свиридов Василий

Отец ребёнка: Свиридов Пётр

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1946

Дочь: (Свиридова) Антонина

Отец ребёнка: Свиридов Пётр

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1946

Дочь: Яско (Свиридова) Галина

Отец ребёнка: Свиридов Пётр

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Свиридов Владимир

Отец ребёнка: Свиридов Пётр

Смерть
01.06.1967

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