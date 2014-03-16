(Нагорная) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности