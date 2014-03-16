(Нагорная) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Нагорная) Оксана

(Нагорная) Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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