(Алексеева) Светлана Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1957
Место жительства
Неизвестно
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1993
Отец ребёнка: не указан
Похороны
06.12.2005
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны Черепанова Владимира Андреевича. Попрощаться пришло очень много народу. Был мороз за 35 и ниже.