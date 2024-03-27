(Алексеева) Светлана Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Светлана Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1957

Отец: Алексеев Игорь Филиппович

Мать: (Самойлова) Елизавета Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1993

Сын: Алексеев Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Похороны
06.12.2005
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны Черепанова Владимира Андреевича. Попрощаться пришло очень много народу. Был мороз за 35 и ниже.

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