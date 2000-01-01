Бейер (Beyer) Теобальд (Theobaldus)
Место рожденияСижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1688
Дата смерти30.01.1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.06.1715
Жена: не указана
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.06.1715
Жена: Арбогаст Мария Барбара
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.10.1716
Дочь: Бейер Анна Мария
Мать ребёнка: Арбогаст Мария Барбара
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.01.1753
Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция