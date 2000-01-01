Бейер (Beyer) Теобальд (Theobaldus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейер (Beyer) Теобальд (Theobaldus)

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Место рождения

Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1688

Дата смерти

30.01.1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.06.1715

Жена: не указана

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.06.1715

Жена: Арбогаст Мария Барбара

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.10.1716

Дочь: Бейер Анна Мария

Мать ребёнка: Арбогаст Мария Барбара

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
30.01.1753
Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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