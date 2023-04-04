Писарева Прасковья Силаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Писарев Филипп
Рождение ребёнка
1817
Сын: Писарев Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Писарев Филипп
Смерть
Неизвестно
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область