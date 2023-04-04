Писарева Прасковья Силаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Прасковья Силаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Писарев Иван Филиппов

Отец ребёнка: Писарев Филипп

Рождение ребёнка
1817

Сын: Писарев Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Писарев Филипп

Смерть
Неизвестно
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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