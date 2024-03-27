Сулейманова (Сулейманова) Ямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова (Сулейманова) Ямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сулейманов Гатаулла

Отец ребёнка: Сулейманов Файзрахман

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Каримова Зайнаб Файзрахмановна

Отец ребёнка: Сулейманов Файзрахман

Смерть
Неизвестно
Оренбургская губ., Оренбургский уезд, Каргалинская вол., с. Каргалино
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