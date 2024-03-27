Сулейманова (Сулейманова) Ямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сулейманов Гатаулла
Отец ребёнка: Сулейманов Файзрахман
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Каримова Зайнаб Файзрахмановна
Отец ребёнка: Сулейманов Файзрахман
Смерть
Неизвестно
Оренбургская губ., Оренбургский уезд, Каргалинская вол., с. Каргалино