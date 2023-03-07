Семенова Марья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Марья Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Авдотья Ларионовна

Отец ребёнка: Семенов Ларион Феоктистов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Семенов Алексей Ларионов

Отец ребёнка: Семенов Ларион Феоктистов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Мавра Ларионовна

Отец ребёнка: Семенов Ларион Феоктистов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Семенов Елисей Ларионов

Отец ребёнка: Семенов Ларион Феоктистов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Семенов Евтроп Ларионов

Отец ребёнка: Семенов Ларион Феоктистов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Ларион Феоктистов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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