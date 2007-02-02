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Прахов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1946

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1946

Отец: Прахов Михаил Сергеевич

Мать: Прахова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1970

Сын: Прахов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Прахов Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1976

Сын: Прахов Денис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прахов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2003
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