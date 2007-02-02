Прахов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1946
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1946
Отец: Прахов Михаил Сергеевич
Мать: Прахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1970
Сын: Прахов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1973
Сын: Прахов Василий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1976
Сын: Прахов Денис Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прахов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2003