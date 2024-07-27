Ломовцев Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ломовцев Никифор Савельев
Мать: Ломовцева Акулина
Бракосочетание
До 1822
Жена: Ломовцева Анна Андреева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ломовцев Иван Иванов
Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева
Рождение ребёнка
1826 или 1832
Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева
Упоминание
1834
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева
Смерть
До 1864