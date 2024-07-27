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Ломовцев Иван Никифоров

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ломовцев Никифор Савельев

Мать: Ломовцева Акулина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Ломовцева Анна Андреева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ломовцев Иван Иванов

Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ломовцев Федор Иванов

Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826 или 1832

Сын: Ломовцев Андреян Иванов

Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ломовцев Гурий Иванов

Мать ребёнка: Ломовцева Анна Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1864
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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