(Зинченко) Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зинченко) Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1920

Сын: Плодистый Николай Акимович

Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Плодистый Алексей Акимович

Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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