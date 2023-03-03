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Шалыгин Емельян Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шалыгин Михаил Сергеевич

Мать: Шалыгина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
15.04.1922

Дочь: Шалыгина Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Шалыгина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1927

Дочь: Шалыгина Клавдия Емельяновна

Мать ребёнка: Шалыгина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалыгина Агния Емельяновна

Мать ребёнка: Шалыгина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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