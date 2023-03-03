Шалыгин Емельян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
15.04.1922
Дочь: Шалыгина Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Шалыгина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1927
Дочь: Шалыгина Клавдия Емельяновна
Мать ребёнка: Шалыгина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалыгина Агния Емельяновна
Мать ребёнка: Шалыгина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно