/Машкова/ Аксинья (Ксения) Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: /машков/ Иван Гаврилов
Смерть
После 1869
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)