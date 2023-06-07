/Машкова/ Аксинья (Ксения) Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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/Машкова/ Аксинья (Ксения) Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: /машков/ Григорий Иванов

Отец ребёнка: /машков/ Иван Гаврилов

Смерть
После 1869
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
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