Кулаков Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулаков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Салтыкова (Кулакова) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Кирсанова (Кулакова) Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно