Трегубов Михаил Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: Трегубов Ефим Петров
Мать: Трегубова Агафья
Бракосочетание
23.10.1827
поручители: казенныя крестьяне Иван Степанов Медведев, Матвей Гаврилов Кочетков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1829
Сын: Трегубов Порфирий (Парфен) Михайлов
Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
26.08.1835
Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Емельянова
Смерть
Неизвестно