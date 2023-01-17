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Трегубов Михаил Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Трегубов Ефим Петров

Мать: Трегубова Агафья

Бракосочетание
23.10.1827

Жена: Трегубова Авдотья Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенныя крестьяне Иван Степанов Медведев, Матвей Гаврилов Кочетков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1829

Сын: Трегубов Порфирий (Парфен) Михайлов

Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1835

Сын: Трегубов Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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