Григорьев Виденей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Виденеевна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Григорьев Николай Виденеевич
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Иван Виденеевич
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Григорий Виденеевич
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Виденеевна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Арина Виденеевна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно