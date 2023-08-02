Григорьев Виденей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Виденей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Виденеевна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Григорьев Николай Виденеевич

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Иван Виденеевич

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий Виденеевич

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Виденеевна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Арина Виденеевна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Прасковья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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