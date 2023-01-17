Журавлева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Александра Николаевна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Бракосочетание
До 1941

Муж: Журавлев Николай Игнатьевич

Было семь детей
Место жительства
Между ?.05.1942 и ?.01.1947
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Новосибирская обл. Черепановский район, г. Черепаново, ул. Тверская, д. 9
Смерть
Неизвестно
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