Журавлева Александра Николаевна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Бракосочетание
До 1941
Было семь детей
Место жительства
Между ?.05.1942 и ?.01.1947
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Новосибирская обл. Черепановский район, г. Черепаново, ул. Тверская, д. 9
Смерть
Неизвестно