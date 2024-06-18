Баранов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Ольга
Рождение ребёнка
12.05.2018
Сын: Баранов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана