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Прокопий Ларионович (Радионович)

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1684 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1700 и 1708

Жена: Мария Ефимовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 об лист. Деревня Баланьино. Прокопий Радионович, 42 года, и жена его Мария, 35 лет. У них дочь Анастасия, 11 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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