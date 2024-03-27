Плискина (Тихонова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плискина (Тихонова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1922

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: Тихонов Сергей

Мать: Тихонова Татьяна

Рождение ребёнка
13.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плискин Василий Прокофьевич

с.Кириловка, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плискин Василий Прокофьевич

Смерть
1979
с.Кириловка, Горьковской обл.
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