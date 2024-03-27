Плискина (Тихонова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1922
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Отец: Тихонов Сергей
Мать: Тихонова Татьяна
Рождение ребёнка
13.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плискин Василий Прокофьевич
с.Кириловка, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
с.Кириловка, Горьковской обл.