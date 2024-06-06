Асмалоўскі Осмоловский Васіль Василий (Вінцэнт) Янавіч Егорович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Асмалоўскі Осмоловский (Osmolowski) Егор (Ян)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асмалоўская Осмоловская) Екатерина (Кацярына)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асмалоўская Осмоловская) Анна (Ганна)
Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Харкевіч) Ізабэла Изабелла Стэфанаўна
Бракосочетание
1898
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Вянчанне у Крычаўскім касцёле
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Асмалоўская Осмоловская Фралова Фролова Агафья (Агата) Вінцэнтьевна Васильевна
Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Харкевіч) Ізабэла Изабелла Стэфанаўна
Смерть
Неизвестно