Асмалоўскі Осмоловский Васіль Василий (Вінцэнт) Янавіч Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсмалоўскі Осмоловский Васіль Василий (Вінцэнт) Янавіч Егорович

Асмалоўскі Осмоловский Васіль Василий (Вінцэнт) Янавіч Егорович

avatar

Место рождения

Приволье, Славгородский район, Могилёвская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Асмалоўскі Осмоловский (Osmolowski) Егор (Ян)

Мать: Асмалоўская Осмоловская (Арлоўска Орловска) Агата

Приволье, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асмалоўская Осмоловская) Екатерина (Кацярына)

Мать ребёнка: не указана

Гриневщина, Надейковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асмалоўская Осмоловская) Анна (Ганна)

Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Харкевіч) Ізабэла Изабелла Стэфанаўна

Гриневщина, Надейковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
1898

Жена: Асмалоўская Осмоловская (Харкевіч) Ізабэла Изабелла Стэфанаўна

Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Вянчанне у Крычаўскім касцёле
Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Асмалоўская Осмоловская Фралова Фролова Агафья (Агата) Вінцэнтьевна Васильевна

Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Харкевіч) Ізабэла Изабелла Стэфанаўна

Гриневщина, Надейковичская волость, Климовичский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.