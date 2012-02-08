Хамаганов Саян Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамаганов Саян Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.2012

Сын: Хамаганов Тамир Саянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2020

Сын: Хамаганов Демид Саянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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