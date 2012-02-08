Хамаганов Саян Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности