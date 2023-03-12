(Мокиевская) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокиевская) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

ПП ?Мокиевская
Рождение ребёнка
1717

Сын: Афендик Давид Степанович

Отец ребёнка: Афендик Степан Семенович

Рождение ребёнка
1722

Сын: Афендик Максим Степанович

Отец ребёнка: Афендик Степан Семенович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Афендик Михаил Степанович

Отец ребёнка: Афендик Степан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афендик Степан Семенович

Смерть
1765
ПП: до 1765
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