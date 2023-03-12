(Мокиевская) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
ПП ?Мокиевская
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Афендик Степан Семенович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Афендик Максим Степанович
Отец ребёнка: Афендик Степан Семенович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Афендик Михаил Степанович
Отец ребёнка: Афендик Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765
ПП: до 1765