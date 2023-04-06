Шурыгина (Морозова) Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгина (Морозова) Оксана Викторовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1974

Отец: Морозов Виктор Михайлович

Мать: Морозова Вера Федосеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.02.1993

Муж: Шурыгин Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шурыгин Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1999

Сын: Шурыгин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шурыгин Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.2015

Сын: Шурыгин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Шурыгин Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
28.02.2017

Муж: Шурыгин Александр Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
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