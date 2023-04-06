Шурыгина (Морозова) Оксана Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1974
Бракосочетание
27.02.1993
Рождение ребёнка
08.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шурыгин Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
13.05.1999
Сын: Шурыгин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Шурыгин Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
25.01.2015
Сын: Шурыгин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Шурыгин Александр Валерьевич
Развод
28.02.2017