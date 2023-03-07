Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Максимова

Дарья Максимова

avatar

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

10.03.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1801 ст.

Отец: Максим Харлампиев

Мать: Марина Логинова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Дарья. Восприимниками были Виделибской волости помещика Ма**фой Григорьева ***манака деревни Погорелки Влас Власьев и девица Фек... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close