Дарья Максимова
Место рождения
Дата рождения10.03.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1801 ст.
Отец: Максим Харлампиев
Мать: Марина Логинова
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Дарья. Восприимниками были Виделибской волости помещика Ма**фой Григорьева ***манака деревни Погорелки Влас Власьев и девица Фек... Показать все
Смерть
Неизвестно