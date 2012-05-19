Егорычева (Горячева) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорычева (Горячева) Галина Михайловна

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Место рождения

Ошихино, Федоровская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

Около 22.04.1937

Дата смерти

Около 19.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошихино, Федоровская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егорычев Лев Николаевич

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 19.05.2012
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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