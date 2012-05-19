Егорычева (Горячева) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.04.1937
Дата смертиОколо 19.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егорычев Лев Николаевич
Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 19.05.2012
Кинешма, Кинешма, Ивановская область