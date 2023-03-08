Махонин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1991

Дочь: Манина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Махонина Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
05.05.2001

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Махонина Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махонина Наталья Викторовна

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