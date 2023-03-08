Махонин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1991
Дочь: Манина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Махонина Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
05.05.2001
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Махонина Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно