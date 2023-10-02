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Журавлев Иван Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1863

Отец: Журавлев Гавриил Петрович

Мать: Журавлева Анастасия Трофимовна

Бракосочетание
12.01.1887 ст.

Жена: Журавлева Елена Илларионовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
В метрической книге Рождественской церкви города Пензы за 1887 год значится: «Счет браков – 3. Месяц и день брака – январь, 12. Звание, имя, отчество, фамилия жениха и которым браком – Пензенскаго уез... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.

Дочь: Ингерман Анна Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
В метрической книге той Рождественской церкви за 1889 год значится запись о рождении дочери Анны (24 сентября) у крестьянина Пензенского уезда деревни Ольшанки Ивана Гаврилова Журавлева и его жены Еле... Показать все
Работа или профессия
1889
Ольшанка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Пензенскаго уезда Валяевской волости деревни Ольшанки крестьянин
Рождение ребёнка
11.02.1891

Дочь: Иванова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна

Рождение ребёнка
23.06.1894

Сын: Журавлев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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