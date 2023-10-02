Журавлев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1863
Бракосочетание
12.01.1887 ст.
В метрической книге Рождественской церкви города Пензы за 1887 год значится: «Счет браков – 3. Месяц и день брака – январь, 12. Звание, имя, отчество, фамилия жениха и которым браком – Пензенскаго уез... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.
Дочь: Ингерман Анна Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна
В метрической книге той Рождественской церкви за 1889 год значится запись о рождении дочери Анны (24 сентября) у крестьянина Пензенского уезда деревни Ольшанки Ивана Гаврилова Журавлева и его жены Еле... Показать все
Работа или профессия
1889
Ольшанка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Пензенскаго уезда Валяевской волости деревни Ольшанки крестьянин
Рождение ребёнка
11.02.1891
Дочь: Иванова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
23.06.1894
Сын: Журавлев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Елена Илларионовна
Смерть
Неизвестно