Кузнецова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1889

Дата смерти

11.07.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1918

Дочь: Кирсанова Анна Карпеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Карпей Данилович

Чириково, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.07.1971
Самара, Самара, Самарская область
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