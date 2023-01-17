Кузнецова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1889
Дата смерти11.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1918
Дочь: Кирсанова Анна Карпеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Карпей Данилович
Чириково, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.07.1971
Самара, Самара, Самарская область