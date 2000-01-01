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Шейко Корней Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Шейко Игнат Леонтьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шейко Иван Корнеев

Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шейко Алексей Корнеев

Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова

Рождение ребёнка
02.10.1798

Сын: Шейко Киприян Корнеев

Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шейко Кипрей Корнеев

Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шейко Тит Корнеев

Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Дарья Абрамова

Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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