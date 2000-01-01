Шейко Корней Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Шейко Игнат Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шейко Иван Корнеев
Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова
Рождение ребёнка
02.10.1798
Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шейко Кипрей Корнеев
Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шейко Тит Корнеев
Мать ребёнка: Шейко Дарья Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Дарья Абрамова
Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно