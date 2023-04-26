Васильев Василий? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Василий?

Васильев Василий?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Иван Евстигнеев

Мать: Феврония Онисимова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close