Щербаков Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Федор
Мать ребёнка: Щербакова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головинова Ксения
Мать ребёнка: Щербакова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Надежда
Смерть
Неизвестно