Щербаков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Федор

Мать ребёнка: Щербакова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головинова Ксения

Мать ребёнка: Щербакова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Надежда

Смерть
Неизвестно
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