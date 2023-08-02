Дурасанова (некоторое время Дурасанянц) (Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1882
Дата смерти21.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1898
Дочь: Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна
Отец ребёнка: Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович
По школьным документам фамилия была Дурасанянц. Возможно, что после переезда в Пятигорск, фамилия была русифицирована.
Рождение ребёнка
1902
Смерть
21.10.1968
Похороны
Неизвестно