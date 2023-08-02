Дурасанова (некоторое время Дурасанянц) (Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасанова (некоторое время Дурасанянц) (Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1882

Дата смерти

21.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1898

Дочь: Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна

Отец ребёнка: Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович

По школьным документам фамилия была Дурасанянц. Возможно, что после переезда в Пятигорск, фамилия была русифицирована.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Дурасанов Николай Мартиросович

Отец ребёнка: Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович

Смерть
21.10.1968
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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