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Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Башмаков Нурлыгаян Султанович

Мать: Максютова Хадича

Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Башмакова Римма Гаяновна

Мать ребёнка: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна

Рождение ребёнка
30.09.1952

Сын: Башмаков Фарит Гаянович

Мать ребёнка: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна

Рождение ребёнка
02.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна

Смерть
1996
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