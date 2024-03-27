Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Башмаков Нурлыгаян Султанович
Мать: Максютова Хадича
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Башмакова Римма Гаяновна
Мать ребёнка: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна
Рождение ребёнка
30.09.1952
Мать ребёнка: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна
Рождение ребёнка
02.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна
Смерть
1996