Ершов Григорий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Григорий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

С 1858 по 1860

Пол

Мужской

Отец

Между 1775 и 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1838 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1853 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Ершов Степан Михайлов

Мать: не указана

ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Бракосочетание
Вычислено 1837

Жена: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК за 1835-1836 год нет в архиве ЦАНО в МК за 1837-1839 записи о браке не обнаружено
Рождение ребёнка
27.06.1838 ст.

Сын: Ершов Петр Григорьев

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
В МК с.Юрино (приход д.Майдан) запись №29 о рождении
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Ершов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Ершов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Ершов Константин Григорьев

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Ершов Петр Григорьев

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Смерть
С 1858 по 1860
Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
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