Ершов Григорий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смертиС 1858 по 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1818
Отец: Ершов Степан Михайлов
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Бракосочетание
Вычислено 1837
Жена: Ершова Татьяна Егорова
МК за 1835-1836 год нет в архиве ЦАНО в МК за 1837-1839 записи о браке не обнаружено
Рождение ребёнка
27.06.1838 ст.
Сын: Ершов Петр Григорьев
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова
В МК с.Юрино (приход д.Майдан) запись №29 о рождении
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Ершов Константин Григорьев
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Ершов Петр Григорьев
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Егорова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14
Смерть
С 1858 по 1860
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО цано ф.60оп.233д.1987л.402об.-404 10РС семья № 14 9РС семья №14