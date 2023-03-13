Юрченко Александр Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Юрченко Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Юрченко Вилорий Александрович
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
24.06.1936
Сын: Юрченко Борис Александрович
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Раиса Александровна
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Александра Александровна
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Леонид Александрович
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорунжина Анна Александровна
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Смерть
1945