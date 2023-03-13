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Юрченко Александр Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Юрченко Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Юрченко Вилорий Александрович

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
24.06.1936

Сын: Юрченко Борис Александрович

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Раиса Александровна

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Александра Александровна

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Леонид Александрович

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорунжина Анна Александровна

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Смерть
1945
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