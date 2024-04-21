Бурлакова (Краснова) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1972
Отец: Краснов Анатолий
Мать: Краснова Галина
Рождение ребёнка
22.12.1998
Сын: Бурлаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
22.12.1998
Сын: Бурлаков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
07.05.2006
Сын: Бурлаков Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
07.05.2006
Сын: Бурлаков Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич