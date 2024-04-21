Бурлакова (Краснова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурлакова (Краснова) Наталья Анатольевна

Бурлакова (Краснова) Наталья Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1972

Отец: Краснов Анатолий

Мать: Краснова Галина

Рождение ребёнка
22.12.1998

Сын: Бурлаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
22.12.1998

Сын: Бурлаков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
07.05.2006

Сын: Бурлаков Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
07.05.2006

Сын: Бурлаков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.