Третьяков Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1938
Дочь: Гончарова Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Третьякова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Шамаева Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Третьякова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1951
Дочь: Красноперова Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Третьякова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Третьякова Василий Кириллович
Мать ребёнка: Третьякова Ефросинья Николаевна
Смерть
Неизвестно