Банников Андрей Максимович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Банников Максим Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Банников Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Лукия
Смерть
Неизвестно