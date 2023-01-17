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Банников Андрей Максимович

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Банников Максим Петрович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Банников Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Лукия

Смерть
Неизвестно
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