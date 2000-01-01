Ващук Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващук Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.?

Отец: Ващук Евгений Александрович

Мать: не указана

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