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Димитрий Андреев

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1907 ст.

Отец: Андрей Демьянов

Мать: Соломонида Григорьева

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 515. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Старые Сосны Бугурусланского уезда (и с. Дурасово, Новые ... Показать все
Крещение
11.11.1907 ст.
Восприемники: Деревни Новых Сосенъ крестьянин Андрей Петровъ и крестьянка Варвара Егорова.
Смерть
Неизвестно

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