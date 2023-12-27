Димитрий Андреев
Место рождения
Дата рождения10.11.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1907 ст.
Отец: Андрей Демьянов
Мать: Соломонида Григорьева
Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 515. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Старые Сосны Бугурусланского уезда (и с. Дурасово, Новые ... Показать все
Крещение
11.11.1907 ст.
Восприемники: Деревни Новых Сосенъ крестьянин Андрей Петровъ и крестьянка Варвара Егорова.
Смерть
Неизвестно