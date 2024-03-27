Хамидуллин Галимулла Хамидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Место рождения

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

02.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Увахитов Хамидулла

Мать: (Ахметкаримова) Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна

Военная служба
Неизвестно
Хамидулин Галимулла Попал в плен. Документ о военнопленных Воинская часть 51-й пехотный Литовский полк Причина выбытия попал в плен Местонахождение лагеря Фельдбах Дата события 01.05.1915 Тип документ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна

Рождение ребёнка
25.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна

Рождение ребёнка
10.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна

Смерть
02.01.1976
Похороны
Неизвестно

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