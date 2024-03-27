Хамидуллин Галимулла Хамидуллович
Место рожденияд.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Дата рождения1886
Дата смерти02.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Увахитов Хамидулла
Мать: (Ахметкаримова) Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Хамидулин Галимулла Попал в плен. Документ о военнопленных Воинская часть 51-й пехотный Литовский полк Причина выбытия попал в плен Местонахождение лагеря Фельдбах Дата события 01.05.1915 Тип документ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1920
Рождение ребёнка
25.08.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
10.03.1932
Смерть
02.01.1976
Похороны
Неизвестно