Медведева (Вершинская) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1954
Отец: Вершинская Василий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Андрей
Отец ребёнка: Медведев Александр Геннадиевич
Бракосочетание
?.12.1977
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Руденко (Медведева) Лариса
Отец ребёнка: Медведев Александр Геннадиевич
Рождение ребёнка
12.12.1985
Дочь: Газенкампф (Медведева) Ольга
Отец ребёнка: Медведев Александр Геннадиевич