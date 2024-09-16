Медведева (Вершинская) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Вершинская) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1954

Отец: Вершинская Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Андрей

Отец ребёнка: Медведев Александр Геннадиевич

Бракосочетание
?.12.1977

Муж: Медведев Александр Геннадиевич

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Руденко (Медведева) Лариса

Отец ребёнка: Медведев Александр Геннадиевич

Рождение ребёнка
12.12.1985

Дочь: Газенкампф (Медведева) Ольга

Отец ребёнка: Медведев Александр Геннадиевич

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