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Холмовский Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Холмовский Иван Николаев

Мать: Холмовская Лукерья Иванова

Холмовский Федор Иванович (1833 - ?) Родился в семье дьячка Спасонагородской церкви г.Ярославля Ивана Холмовского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1855 году по желанию уволен в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Васильевская) Юлия Федорова

Мать ребёнка: Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Холмовский Федор Федоров

Мать ребёнка: Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова

Холмовский Федор Федорович (1876 - 1912) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Федора Холмовского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял учителем в селе Малахове Р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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