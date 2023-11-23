Холмовский Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1833
Холмовский Федор Иванович (1833 - ?) Родился в семье дьячка Спасонагородской церкви г.Ярославля Ивана Холмовского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1855 году по желанию уволен в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Васильевская) Юлия Федорова
Мать ребёнка: Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова
Холмовский Федор Федорович (1876 - 1912) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Федора Холмовского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял учителем в селе Малахове Р... Показать все
Смерть
Неизвестно