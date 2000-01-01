Грухина (Головизнина) Варвара Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Головизнина) Варвара Фокеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Грухин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Грухин Парфен Григорьевич

Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Грухин Филип Григорьевич

Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Григорей Борисович

Смерть
Неизвестно
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