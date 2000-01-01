Грухина (Головизнина) Варвара Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Грухин Парфен Григорьевич
Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Грухин Григорей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно