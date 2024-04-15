Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Лукин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.
Дочь: Лукина Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Лукин Федор Васильевич
Бракосочетание
16.04.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Волков Федор Феопентович (Ферапонтович)
Аполиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно