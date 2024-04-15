Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.

Сын: Лукин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лукин Федор Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.

Дочь: Лукина Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Лукин Федор Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.04.1906 ст.

Муж: Волков Федор Феопентович (Ферапонтович)

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.

Сын: Волков Степан Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Феопентович (Ферапонтович)

Аполиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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