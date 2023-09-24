Чупрова Снежана Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.2008
Сын: Чупров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.2013
Сын: Чупров Арсений Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.2023
Сын: Чупров Макар Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Николаевич