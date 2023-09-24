Чупрова Снежана Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Снежана Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.2008

Сын: Чупров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.2013

Сын: Чупров Арсений Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.03.2023

Сын: Чупров Макар Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Николаевич

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